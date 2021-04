Il primo Major femminile della stagione 2021 sta riservando agli appassionati una grande sorpresa che si sta consolidando giro dopo giro. La thailandese Patty Tavatanakit, leader sin dalle primissime fasi della settimana ha infatti ampliato il proprio vantaggio sino ai cinque colpi dopo il terzo caldo e ventoso round dell’ANA Inspiration, di fatto schiacciando del tutto le speranze delle sue sfidanti.

La ventunenne asiatica ha firmato una carta da 67 colpi (-5) sabato per raggiungere il -14 complessivo del torneo sul percorso del Mission Hills Country Club a Rancho Mirage, in California, eguagliando per l’occasione il record delle 54 buche nel torneo stabilito da Pernilla Lindberg nella sua vittoria nel 2018. Per completare l’opera Tavatanakit dovrà replicare il 67 ottenuto nella notte italiana, in quanto Dottie Pepper nel 1999 chiuse con il punteggio record ancora imbattuto di -19.

La campionessa in carica, la coreana Mirim Lee e la statunitense Ally Ewing sono le prime avversarie della thailandese a 9 sotto il par, in questo evento giocato senza spettatori per la seconda volta in sette mesi. Lee ha firmato un 68, meglio Ewing che è scesa sul 66 senza bogey (migliore round di giornata) e ha comunque saputo tenere accese le proprie speranze di successo. Quarta posizione per la star cinese Shanshan Feng, un colpo dietro alle inseguitrici di Tavatanakit a -8, al suo primo torneo dopo essere stata ai margini delle competizioni per 16 mesi a causa della pandemia di coronavirus e problemi col visto. Completano le prime posizioni anche l’altra coreana Inbee Park (vincitrice del 2013) e la prima europea, la britannica Charley Hull, che si sono portate insieme fino al -7 per il torneo.

