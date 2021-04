Il peggio ormai è passato. Lo spavento è alle spalle. Dopo la bruttissima caduta arrivata in allenamento lo scorso 14 aprile, che gli è costata la frattura del radio destro, Vincenzo Nibali è tornato in bici ed è pronto a partecipare al Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino.

Manca solamente l’ufficialità per la presenza dello Squalo dello Stretto alla Corsa Rosa, ma ormai tutti i segnali portano verso questa decisione. Lo stato di forma, almeno per le prime giornate, non sarà al top, visti anche i giorni di preparazione saltati a causa dello stop forzato, ma con il passare delle tappe il siciliano potrebbe crescere di forma e togliersi qualche soddisfazione.

Nel frattempo, terminata la fisioterapia al Rehability Center di Lugano, Nibali ha iniziato ad indossare uno speciale tutore al carbonio preparato appositamente da Fabrizio Borra. La situazione continua a migliorare ed il capitano della Trek-Segafredo ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo.

È arrivato infatti il via libera dei medici ad uscire in bici su strada e Vincenzo non si è fatto attendere: subito in salita, a scalare in quel di Livigno il Passo del Foscagno, 2291 metri di altitudine, come testimoniato su Instagram.

Foto: Lapresse