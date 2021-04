I dolori alla schiena non lasciano tregua al povero Thibaut Pinot. Il corridore transalpino aveva deciso di partecipare al Tour of the Alps per capire se vi erano le condizioni per poter, successivamente, prendere parte al Giro d’Italia. Dopo quattro delle cinque tappe in programma, tuttavia, Pinot non si è ancora mai fatto vedere e, stante quanto riporta Eurosport, il vincitore del Giro di Lombardia 2018 dovrebbe rinunciare alla Corsa Rosa.

Pinot soffre di problemi alla schiena da quando fu vittima di una brutta caduta della prima tappa del Tour de France 2020. Il transalpino, peraltro, ha comunque portato a termine la Grande Boucle in questione e ciò, probabilmente, non ha fatto altro che peggiorare le sue condizioni. Successivamente, aveva preso il via anche alla Vuelta, ma si era ritirato praticamente subito poiché il dolore era troppo forte.

Il portacolori della Groupama-FDJ aveva iniziato il 2021 con una top-10 in una frazione del Tour du Var e un’altra nella Faun-Ardèche Classic. Alla Tirreno-Adriatico, invece, non è stato protagonista e da allora non ha più attaccato il numero alla schiena sino al Tour of the Alps.

Giunti a questo punto, l’ipotesi più probabile è che Thibaut Pinot si prenda una lunga pausa per riuscire a guarire del tutto dai problemi che lo tormentano. Le sue condizioni, rispetto alle prime gare stagionali, sembrano essere peggiorate e continuare a pedalare sul dolore potrebbe danneggiarlo ulteriormente.

Foto: Lapresse