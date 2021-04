Dopo il caso doping riguardante Matteo De Bonis, la Vini Zabù rischia d’essere sospesa dall’UCI e di saltare il Giro d’Italia 2021. Per questo motivo, l’Arkea-Samsic, il sodalizio francese per il quale corre il campione colombiano Nairo Quintana, spera di poter partecipare alla prossima edizione della Corsa Rosa. Il team bretone aveva richiesto la wild card mesi fa, mettendo sul piatto anche la partecipazione alla Corsa Rosa dello stesso Quintana, e la sua esclusione dal Giro aveva fatto molto scalpore.

Quintana ha già vinto il Giro d’Italia nel 2014 e, inoltre, ha sfiorato il successo anche nel 2017, quando fu secondo ad appena trenta secondi da Tom Dumoulin. La sua presenza al via del grande giro nostrano nobiliterebbe ulteriormente la corsa e sulle montagne, terreno ove all’apice della sua carriera ha avuto pochissimi rivali, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti.

Nairo, in un’intervista rilasciata a Ciclismo En Grande, ha parlato dell’ipotetica partecipazione dell’Arkea al Giro d’Italia, queste le sue parole: “Ci sono delle possibilità che ci invitino al prossimo Giro d’Italia. Per me e per la squadra sarebbe un’occasione importante. Al momento, però, non c’è ancora nulla di concreto sul tavolo, per ora sono solo voci“.

Il leader dell’Arkea, che ha in programma anche di partecipare al Tour de France, tornerà ad attaccare il numero alla schiena in occasione del prossimo Tour of the Alpes. Per Quintana si tratterà dell’esordio assoluto sulle strade dell’ex Giro del Trentino e chissà che questo non sia un indizio sul fatto che sarà veramente l’Arkea a sostituire la Vini Zabù nel caso questa dovesse saltare il Giro.

Foto: Lapresse