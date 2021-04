Manca sempre meno all’inizio del Giro d’Italia 2021. Al via sono attesi tantissimi grandi corridori. I due nomi più altisonanti presenti nella startlist sono quelli di Egan Bernal (Ineos) e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Ambedue, però, si presentano al via della Corsa Rosa circondati da diverse incognite. Il colombiano, infatti, è ancora alle prese con i fastidiosi problemi alla schiena che lo stanno tormentando dalla scorsa estate. Il belga, invece, è fermo da quando fu vittima di una bruttissima caduta allo scorso Giro di Lombardia e, sostanzialmente, è all’esordio stagionale.

Il principale favorito, stante quanto visto al Tour of the Alps e le condizioni di Bernal ed Evenepoel, è il britannico Simon Yates (BikeExchange). Il re dell’ex Giro del Trentino, che ha a dir poco dominato la gara che si snoda tra Trentino-Alto Adige e Austria, ha un conto in sospeso con il Giro d’Italia da quando andò in crisi sul Colle delle Finestre, mentre indossava la maglia rosa, nel 2018. Dopo una prova deludente nel 2019 e il ritiro dell’anno scorso, Yates sembrerebbe avere finalmente l’occasione per prendersi la sua rivincita.

Tra i potenziali uomini di classifica, che dovrebbero essere al via del Giro d’Italia, troviamo anche la coppia basca della Bahrain Victorious composta da Pello Bilbao e Mikel Landa, Daniel Martinez e Pavel Sivakov della Ineos, il russo Alexander Vlasov dell’Astana, il secondo classificato della passata edizione Jai Hindley e il suo nuovo compagno Romain Bardet, il quale da quest’anno veste la maglia della DSM, lo statunitense Brandon McNulty della UAE Team Emirates, il portoghese della Deceuninck-Quick Step Joao Almeida, il britannico della EF Education-Nippo Hugh Carthy, terzo l’anno scorso alla Vuelta, il tedesco Emanuel Buchmann della Bora-Hansgrohe e il nuovo gioiello dell’Androni di Gianni Savio, vale a dire l’ecuadoriano Alexander Cepeda.

Per quanto concerne i velocisti e i cacciatori di tappe, invece, nella startlist troviamo nomi di rango quali il tre volte campione del Mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), il velocissimo Tim Merlier (Alpecin-Fenix), il secondo classificato dell’ultima Milano-Sanremo Caleb Ewan (Lotto Soudal), il campione del Mondo della cronometro Filippo Ganna (Ineos), il campione d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), l’olimpionico Elia Viviani (Cofidis) e un Davide Formolo (UAE Team Emirates) che, dopo una primavera passata a lavorare per Pogacar, potrà finalmente avere un po’ di spazio per sé.

Foto: Lapresse