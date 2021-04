È mancato pochissimo, una cinquantina di metri, per trovare l’ennesimo capolavoro. Non c’è stato però il bis tanto atteso: Mathieu van der Poel si è dovuto arrendere al Giro delle Fiandre. Il campione olandese ha dato spettacolo in Belgio, attaccando a ripetizione sui muri, ma, nel momento decisivo, non ce l’ha fatta a battere un fenomenale Kasper Asgreen nella volata a due.

Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “Il fatto che continuava a collaborare con me sino all’ultimo chilometro dice molto, vuol dire che era sicuro della sua volata. Sentivo già in corsa che oggi era molto forte, mentre io nel finale cominciavo ad essere un po’ stanco. Sono deluso, ovviamente, ma penso di essere stato battuto da un corridore più forte oggi e questo lo rende più facile da accettare. Avevo già visto che nei muri era uno dei più forti, quando ho attaccato ho visto che era stato il primo a reagire e ho capito che era in grande forma”.

Un po’ di rammarico non può mancare: “Ho fatto una ottima corsa, anche se alla fine c’è stato un corridore più forte. Tuttavia, posso essere comunque fiero di quel che ho fatto da inizio stagione ad ora. Ovviamente, resta un po’ di delusione nel chiudere così così la primavera”.

Foto: Lapresse