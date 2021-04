Ci siamo. Pochi minuti e sarà spettacolo assicurato. Domenica di Pasqua che torna ad ospitare, dopo un anno dal calendario sconvolto causa pandemia, il Giro delle Fiandre. Non ci sono cambiamenti rilevanti per il percorso della Ronde, la seconda Classica Monumento stagionale. 254 chilometri da Anversa ad Oudenaarde con diciannove muri da percorrere.

Il più atteso alla partenza è sicuramente il beniamino di casa Wout van Aert. La stella della Jumbo-Visma vuol riprendersi i pochi centimetri che gli sono mancati nel 2020 per centrare il trionfo. È l’uomo più in forma, come dimostrato settimana scorsa in una Gand-Wevelgem dominata. A lanciargli la sfida ci sono gli stessi rivali visti pochi mesi fa. Il detentore del titolo è il campione olandese Mathieu van der Poel: condizione non al top per il fenomeno dell’Alpecin-Fenix, che sulla gara secca può però sicuramente stupire. Da riscattare la sfortunatissima caduta quando era pronto a giocarsi il successo per Julian Alaphilippe: il campione del mondo della Deceuninck Quick-Step proverà sicuramente a giocarsi le sue carte.

Proprio lo squadrone belga ha tutte le carte in regola per far saltare il banco: da Asgreen a Stybar, passando per Lampaert e Senechal, sarà sicuramente una gara all’attacco per scardinare la difesa di van Aert. Ci è riuscito alla Classicissima, ci riproverà sicuramente anche nella gara di casa. Jasper Stuyven a caccia di una nuova impresa: il belga della Trek-Segafredo ha tutte le carte in tavola per stupire, su un percorso che si addice ancor di più alle sue caratteristiche. Da sfruttare anche la possibilità di avere un compagno di squadra del calibro di Mads Pedersen, ex campione del mondo.

Coppia belga sicuramente molto offensiva quella dell’AG2R Citroen formata dal campione olimpico Greg van Avermaet e da Oliver Naesen. Altri nomi da seguire attentamente sono quelli del nostro Matteo Trentin (UAE Emirates), dell’australiano Michael Matthews (Team BikeExchange) e dell’olandese Dylan Van Baarle, di recente vincitore della Dwars door Vlaanderen.

BORSINO FAVORITI GIRO DELLE FIANDRE 2021

***** Wout van Aert

**** Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel

*** Jasper Stuyven, Dylan Van Baarle

** Matteo Trentin, Zdenek Stybar, Mads Pedersen, Greg van Avermaet

* Michael Matthews, Yves Lamapert, Kasper Asgreen, Oliver Naesen, Florian Senechal

Foto: Lapresse