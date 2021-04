Una volata al photofinish, nella quale non ha potuto neanche alzare le braccia al cielo visti i dubbi sulla possibile vittoria. È riuscito però ad imporsi Ion Izagirre nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021. Bellissimo successo per l’iberico nella corsa di casa: sprint ristretto per beffare il connazionale Pello Bilbao.

Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “Non ero riuscito a vincere nessuna tappa e invece oggi sono riuscito a vincere qui davanti ai miei tifosi. È stata una tappa molto veloce con quasi sempre il vento a favore. Tutti sapevano che la fuga sarebbe potuta arrivare ed è stato molto dispendioso andarla a riprendere. Anche la squadra non voleva lasciare troppo margine alla fuga perchè nel finale avremmo potuto avere delle possibilità e poi si è formato un gruppo e siamo riusciti a fare lo sprint”.

Prosegue: “Hanno mandato in fuga Vingegaard che era davanti in classifica, hanno controllato molto bene la corsa, non so su quali carte punteranno ma adesso tocca a me godermi questa vittoria. Lo sprint finale è stato un po’ nervoso, Chaves ha attaccato quando mancavano 500 metri però si è piantato e sono arrivati Buchamann e McNulty. Sono riuscito a prendere bene la ruota e a vincere”.

Foto: photofort 77 / Shutterstock.com