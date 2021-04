Sofia Raffaeli ha conquistato un meraviglioso quarto posto nel concorso generale (all-around) della seconda tappa di Coppa del Mondo 2021 di ginnastica ritmica. La giovane azzurra ha incantato sulla pedana di Tashkent (Uzbekistan), ottenendo il miglior risultato della carriera a livello internazionale. La classe 2004, alla seconda uscita a questi livelli, si è distinta sui quattro attrezzi e ha chiuso con l’eccellente punteggio complessivo di 94.750. La marchigiana ha illuminato la scena con due esercizi da favola nella giornata odierna, dopo che ieri aveva timbrato 23.900 al cerchio e 23.700 alla palla. L’allieva di Julieta Cantaluppi si è esaltata alle clavette (25.600, terzo punteggio di giornata nonostante una piccola perdita) e col nastro (21.550, quarto punteggio).

Meglio della ribattezza formica atomica hanno fatto soltanto le stelle di questo sport ovvero le russe Dina Averina (104.10) e Arina Averina (97.40) e la bielorussa Anastasiia Salos (96.500), cioè ragazze destinate a dominare le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Sofia Raffaeli è davvero una piccola stella che sta crescendo a dismisura e davanti a lei sembra profilarsi un ottimo futuro. Tra l’altro i pass conquistati per i Giochi da Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese non sono nominali, dunque potrebbero anche esserci delle sorprese in sede di convocazione. Sofia Maffeis ha concluso al 25mo posto col totale di 81.750 (oggi 21.800 e 18.750).

Domani sono in programma le Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi), Sofia Raffaeli sarà impegnata a cerchio, clavette, nastro con l’obiettivo di conquistare altri podi dopo il secondo e il terzo posto ottenuti due settimane fa a Sòfia in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo.

