Le Farfalle non gareggiano dai Mondiali 2019. La nostra Nazionale di ginnastica ritmica è ferma da un anno e mezzo: lo scorso anno disputò soltanto una prova interna a Desio ed un confronto a distanza con la Russia e altre compagini in un evento on-line. Le gare internazionali “in presenza” sembrano essere ormai un lontano ricordo per l’Italia, che ha pagato a caro prezzo l’emergenza sanitaria.

Alessia Maurelli e compagne si sono sempre allenate con la loro proverbiale devozione e con il massimo impegno, ma sono lontane dalle pedane da troppo tempo. Hanno saltato anche la prima tappa di Coppa del Mondo disputata un paio di settimana fa Sofia (Bulgaria) e non parteciperanno nemmeno a quella in programma nel weekend del 16-18 aprile a Tashkent (Uzbekistan). Le azzurre dovrebbero tornare a gareggiare in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo, prevista a Baku dal 7 al 9 maggio: la capitale dell’Azerbaijan dovrebbe rappresentare il palcoscenico per il rientro delle Farfalle. A seguire l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Pesaro (28-30 maggio), gli Europei a Varna (Bulgaria, 9-16 giugno) e magari qualche altra gara di contorno in vista delle Olimpiadi (23 luglio-8 agosto).

Indubbiamente, però, questa continua attesa non fa bene al gruppo, anche perché l’anno che conduce alle Olimpiadi di Tokyo è ormai entrato nel vivo e mancano soltanto tre mesi all’inizio dei Giochi. Le Farfalle, che puntano sicuramente a conquistare una medaglia nella rassegna a cinque cerchi, aspettano la loro possibilità di volare e di emozionare come ci hanno abituato a fare.

Foto: Valerio Origo