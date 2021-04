Freccia Vallone oggi: orario, tv, programma, streaming, percorso, favoriti

Oggi si terrà la Freccia Vallone 2021, la seconda delle tre classiche delle Ardenne. Nata nel 1936, la Freccia Vallone è ormai giunta alla sua ottantacinquesima edizione e presenta un albo d’oro pieno zeppo di grandi campioni. Da Eddy Merckx a Fausto Coppi, passando per Rik van Steenbergen, Rik Van Looy, Marcel Kint, Raymond Poulidor, Ferdi Kubler, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Bernard Hinault, Laurent Fignon, Moreno Argentin e tantissimi altri.

IL PERCORSO

La gara si terrà su un tracciato di 194 chilometri, di cui gli ultimi settanta sono in circuito. Nel finale si affronteranno per due volte la Cote d’Ereffe (2,2 km al 5,6%) e la Cote du Chemin des Gueuses (1,9 km al 6,5%) e per ben tre volte il Muro di Huy (1,3 km al 10,2%). Il traguardo è posto proprio in vetta all’erta simbolo della manifestazione.

I FAVORITI

Benché al via ci siano gli ultimi tre vincitori della gara, vale a dire il murciano Alejandro Valverde (Movistar), che l’ha conquistata cinque volte di cui quattro consecutive tra il 2014 e il 2017, il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), re nel 2018 e nel 2019, e il campione uscente Marc Hirschi (Team DSM), il grande favorito è un esordiente: Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Lo sloveno ha una condizione eccelsa, come si è visto al recente Giro dei Paesi Baschi, e il Muro di Huy è una salita perfetta per lui. Altri candidati al successo sono Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), David Gaudu (Groupama-FDJ), Michael Woods (Israel Start-UP), Tom Pidcock (Ineos), Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) e Benoit Cosnefroy (Ag2r),

DOVE VEDERE LA FRECCIA VALLONE IN TV

La gara verrà trasmessa in diretta TV, a partire dalle ore 13.00, su Rai Sport Hd, mentre sarà possibile seguirla, dalle 14.15, su Eurosport 1. Sarà visibile, sempre dalle ore 13.00, inoltre, in streaming su Eurosport Player e Rai Play. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale.



IL PROGRAMMA DELLA FRECCIA VALLONE 2021

Orario d’inizio: 11.35

Diretta TV: Eurosport 1 e Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

