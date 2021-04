Dopo un anno di attesa, per colpa della pandemia, è finalmente tornato in scena il campionato italiano di Prima Divisione di football americano. L’edizione 2021 vede ai nastri di partenza sette squadre, per cui ad ogni turno una protagonista dovrà, gioco forza, riposare. Nella prima settimana di gare è toccato ai Guelfi Firenze fare da spettatori a tre match che hanno regalato i primi verdetti e, come vedremo, le sorprese non sono mancate.

Nel primo incontro della stagione, infatti, arriva subito la prima sorpresa. I Seamen Milano (0-1) cadono 14-20 in casa contro i Panthers Parma (1-0). Sono i campioni in carica a sbloccare il punteggio nel primo quarto con un intercetto riportato in meta, quindi dopo un secondo quarto ricco di punti si arriva all’intervallo sul 20-14 per i milanesi. La ripresa, tuttavia, è tutta degli ospiti che prima accorciano con un field goal nel terzo quarto (20-17) quindi vanno a cogliere il successo con un touchdown in chiusura di incontro per il 24-20 finale.

Tutto facile, invece, per i Rhinos Milano (1-0), che in casa si sbarazzano per 28-6 dei Warriors Bologna (0-1) grazie ad un match che, in realtà, aveva visto proprio gli ospiti passare in vantaggio con il td di Sassol per il 6-0. Da quel momento, tuttavia, i meneghini cambiano marcia e, con due mete nel secondo e terzo periodo, schizzano sul 28-6. Il quarto periodo non cambia il risultato, con i Rhinos che conducono in porto nel migliore dei modi l’esordio stagionale.

Nell’ultimo incontro, infine, tutto facile per i Dolphins Ancona (1-0) che passeggiano 35-0 in casa dei Ducks Lazio (0-1) con uno scontro che, sostanzialmente, non ha mai avuto storia. Dopo un primo quarto concluso sullo 0-0, infatti, i marchigiani hanno dominato i quarti centrali con 14 punti messi a referto ciascuno. I Dolphins proseguono a macinare gioco e punti, andando ancora a segno anche nel quarto periodo per arrotondare ulteriormente il punteggio con un laconico 35-0.

RISULTATI DELLA WEEK 1

Seamen Milano – Panthers Parma 20-24

Rhinos Milano – Warriors Bologna 28-6

Ducks Lazio – Dolphins Ancona 0-35

Riposano: Guelfi Firenze

Foto: Pier Colombo