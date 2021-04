Gli israeliani dell’Ironi Ness Ziona sono i vincitori della FIBA Europe Cup 2021. Il sodalizio in questione ha battuto in finale i polacchi dell’Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski con il risultato di 74-82. Il migliore in campo è stato un Nimrod Levi autore di 21 punti in ventisette minuti di impiego. Fondamentale, inoltre, è stato anche l’apporto di un Braian Angola da 15 punti e 9 rimbalzi e quello di un Jerome Meyinsse da 14 punti e 13 rimbalzi.

L’Ironi Ness Ziona, nell’albo d’oro, succede a due squadre italiane, vale a dire la Dinamo Sassari, che aveva conquistato la manifestazione nel 2019, e la Reyer Venezia, la quale si era imposta in una finale tutta italiana contro Avellino nel 2018. Inoltre, da questa stagione l’atto conclusivo è tornato a svolgersi in partita secca e non al meglio delle due.

La sfida è stata molto equilibrata e dopo un terzo quarto ove ha segnato addirittura trenta punti, l’Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski si è presentato all’inizio dell’ultimo periodo in vantaggio di sei punti. In modo a dir poco clamoroso, però, l’attacco dei polacchi si è inceppato ed essi negli ultimi dieci minuti hanno messo a referto appena nove punti. I canestri di Selden, Levi e Angola hanno così permesso all’Ironi Ness Ziona di ribaltare la sfida e trionfare.

Nel corso del pomeriggio, inoltre, si è tenuta anche la finalina per il terzo posto. A vincerla sono stati i romeni del CSM CSU Oradea, i quali si sono imposti 85-76 contro i russi del BC Parma. I migliori in campo sono stati un Aaron Broussard da 21 punti e un Jordan Watson da 20 punti.

Credit: Ciamillo