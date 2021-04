F1: ufficiali le qualifiche sprint! Ci saranno in tre GP ed assegneranno punti

Si attendeva ormai solo l’ufficialità, che è arrivata da pochi minuti. Da quest’anno, come annunciato da un comunicato della FIA, in tre GP del Mondiale di F1 potremo assistere alle nuove qualifiche sprint. Come specificato, è ancora da decidere per quali circuiti sarà fatta la scelta, al momento si sa solamente che sarà per due gare europee ed una extra europea.

Le parole del Presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali: “Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà i nostri fan in un weekend di gara ancora più coinvolgente nel 2021. Vedere i piloti che si affrontano per tre giorni sarà un’esperienza straordinaria e sono sicuro che loro in primis apprezzeranno la lotta. Sono lieto che tutte le squadre abbiano sostenuto questo piano, ed è una testimonianza dei nostri sforzi congiunti per continuare a coinvolgere i nostri fan in modi nuovi, assicurandoci al contempo di rimanere impegnati per l’eredità e la meritocrazia del nostro sport “.

Il commento di Jean Todt, Presidente della FIA: “Sono lieto di vedere che la Formula 1 sta cercando nuovi modi per interagire con i suoi fan e ampliare l’idea di spettacolo del weekend di gara attraverso la novità di qualifiche sprint. È stato possibile grazie alla continua collaborazione tra FIA, Formula 1 e tutti i team. La F1 si sta dimostrando più forte che mai con tutte le parti interessate che lavorano insieme in questo modo, e molto è stato fatto per garantire che gli aspetti sportivi, tecnici e finanziari del formato siano equi”.

QUALIFICHE SPRINT NEL DETTAGLIO

Venerdì:

Prima sessione di prove libere di 60 minuti al mattino con due set di gomme che i team possono scegliere liberamente.

Formato di qualifica normale nel pomeriggio con cinque set di gomme morbide disponibili.



Sabato:

Seconda sessione di prove libere di 60 minuti al mattino con un treno di gomme che le squadre possono scegliere liberamente.

100km di Qualifiche sprint pomeridiane con due set di gomme che le squadre potranno scegliere liberamente. Saranno assegnati tre punti per il Mondiale al primo classificato, due al secondo, uno al terzo.



Domenica:

Gran Premio con i due set di gomme rimanenti

