F1, trovati gli accordi finanziari: tre Sprint Race saranno realtà già nel corso di questa stagione

Sembra essere arrivato ufficialmente il semaforo verde per le “Sprint Race” nel Mondiale di Formula Uno 2021. Il progetto degli organizzatori del massimo campionato del motorsport era di proporre questa innovativa corsa durante tre Gran Premi di questa annata ma, fino ad oggi, non erano mancate le resistenze dei team, specialmente dal punto di vista economico. Creare costi aggiuntivi, come ha spiegato motorsport.com, spaventava i team ma, soprattutto, la questione si è complicata quando è stato il momento di discutere se questa sarebbe dovuta rientrare nel budget cap, o meno.

Dopo le intense discussioni delle scorse settimane, è stata presentata ufficialmente una proposta finanziaria che ha messo d’accordo tutte le squadre. Le scuderie dovrebbero ricevere circa, infatti, 500.000 dollari in più per le tre gare extra, con la soglia del budget cap che sarà elevata della medesima cifra. Non mancheranno, ovviamente, le variabili imprevedibili. Se una squadra, per esempio, dovesse subire dei danni ingenti ad una delle proprie vetture durante una di queste gare, ci sarà margine di manovra per un ulteriore pagamento, con un aumento della soglia del budget cap, in modo che nessuno possa essere ingiustamente penalizzato.

Rimangono da finalizzare solo alcuni piccoli dettagli prima che il regolamento delle Sprint Race possa essere firmato formalmente dai team. Una votazione formale potrebbe anche non avvenire ancora per qualche settimana, anche se non è da escludere che possa accadere in occasione del weekend della gara di Imola.

L’idea, comunque, sarebbe di disputare 3 gare di 100 chilometri di lunghezza nel corso del sabato di Silverstone, Monza ed Interlagos. Una sorta di test per capire se questo esperimento potrebbe essere riproposto anche in futuro. La Sprint Race metterà in palio alcuni punti per la classifica generale e, ovviamente, definirà la griglia di partenza del Gran Premio di domenica al posto delle canoniche qualifiche.

Foto: Lapresse