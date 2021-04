Toto Wolff si prepara a dare battaglia ad Imola, località che tra meno di una settimana accoglierà il Gran Premio dell’Emilia Romagna di F1. Il team principal della Mercedes mostra la sua soddisfazione dopo il successo del britannico Lewis Hamilton in Bahrain, pista che ha inaugurato lo scorso 28 marzo il Mondiale.

Il dirigente austriaco si presenta nel Bel Paese consapevole di dover fronteggiare l’olandese Max Verstappen e la Red Bull, formazione che ha dato del filo da torcere nel deserto di Manama alla casa di Stoccarda. Wolff ha affermato in merito in un comunicato stampa della squadra: “La stagione 2021 di F1 è certamente iniziata con una gara spettacolare. Quella in Baharin è stata una prima prova incoraggiante con un ottimo podio per i nostri piloti”.

Il responsabile della Mercedes è consapevole della forza della Red Bull, auto che si candida per il successo sulle rive del Santerno: “Non dobbiamo illuderci, non sarà una stagione semplice. La macchina è ancora priva di ritmo ed i nostri avversari sembrano in vantaggio per il momento”.

Wolff, presente lo scorso week-end a Roma per seguire la squadra nella Formula E, ha chiuso il suo intervento con una considerazione sul tracciato italiano, totalmente diverso e molto più tecnico rispetto a quello di Sakhir: “Imola è un luogo storico ed iconico. La pista mi piace molto ed è apprezzata da tutti i piloti. Questo fine settimana mostrerà se la Mercedes può battere la RBR 16 B in un circuito tecnico”.

Foto: LaPresse