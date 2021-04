Sebastian Vettel esprime il proprio parere ad una settimana dal Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Il tedesco ha vissuto un week-end complesso sotto i riflettori di Manama, un evento in cui ha commesso parecchi errori.

Il nuovo volto dell’Aston Martin, scattato 20° sulla griglia di partenza in seguito ad una sanzione per aver ignorato delle bandiere gialle nel primo tratto della pista, ha completato al 15° posto la prima manifestazione del 2021 dopo un incidente con Esteban Ocon. Vettel ha completamente sbagliato la staccata in curva 1 ed è finito per speronare l’Alpine del francese, errore che gli è costato una sanzione di 10 secondi.

Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, Vettel ha dichiarato: “Probabilmente non è il week-end che stavamo cercando, ma ci sono molte cose che dobbiamo affrontare e capire in vista di Imola. Non mi sento bene sulla macchina. Devo combattere con molti aspetti della monoposto e non riesco a concentrarmi nella guida”.

Il quattro volte campione del mondo è consapevole del lavoro da svolgere per raggiungere con costanza la Top10, conquistata settimana scorsa dal compagno di box Lance Stroll. Il canadese è riuscito a raggiungere la decima piazza in Bahrain, un risultato importante per la squadra in vista dei prossimi impegni.

Vettel ha chiuso il suo intervento affermando: “Ci sono ancora tante cose che rompono il ritmo e rendono abbastanza difficile sentire la macchina. Per guidare veloce c’è ancora molto da fare. Ovviamente mi adeguo al modo in cui la macchina vuole essere guidata, ma chiaramente ci sono molti aspetti che non mi aiutano. Spero che la situazione migliori presto”.

