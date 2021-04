Pierre Gasly mostra la sua soddisfazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Imola secondo atto del Mondiale F1 2021. Il francese di casa AlphaTauri al terzo posto assoluto nella FP2 con il tempo di 1.15.629 alle spalle delle Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finnico Valtteri Bottas.

Il vincitore del GP d’Italia 2020 ha affermato ai microfoni della massima formula: “Il nostro week-end inizia nel migliore dei modi. La quarta posizione colta in mattinata e la terza al pomeriggio ci ha visto davvero vicino al vertice. Sin dal primo giro mi sono sentito a mio agio con la vettura e sono riuscito a spingere abbastanza forte. Ho guidato la macchina come volevo”.

Gasly ha spiegato il proprio lavoro, pronto a confermarsi domani nelle qualifiche ufficiali: “Inizialmente ci siamo concentrati sulla mescola Soft. Successivamente abbiamo completato alcuni giri con pieno di benzina simulando la gara di domenica. Abbiamo continuato a lavorare duramente per migliorare nei confronti dei nostri principali rivali a centro gruppo e credo che finora abbiamo dimostrato di avere un buon ritmo”.

Il teammate del giapponese Yuki Tsunoda si prepara alla qualifica di domani, determinante per la manifestazione di domenica vista la difficoltà di superare in un circuito come quello italiano. Il francese ha affermato: “In serata analizzeremo nuovamente i dati raccolti in giornata. Speriamo di migliorare domani pomeriggio per una buona posizione in griglia”.

Foto: La Presse