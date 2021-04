Dopo due weekend di riposo, il Circus sta per tornare protagonista nel prossimo fine settimana con il secondo round stagionale del Mondiale di F1, in programma ad Imola da venerdì 16 a domenica 18 aprile. Il circuito italiano si appresta ad ospitare un Gran Premio per il secondo anno consecutivo, con la speranza di poter rientrare definitivamente nel calendario.

Grande attesa quindi per assistere ad un nuovo capitolo della battaglia tra Mercedes e Red Bull, dopo lo splendido duello di Sakhir vinto da Lewis Hamilton in maniera rocambolesca su Max Verstappen. “La Red Bull ha la macchina più veloce al momento, il che rende tutto ancora più entusiasmante. Il team di Milton Keynes ha un vantaggio in questo momento. Ora c’è da vedere come Hamilton e la Mercedes riusciranno a ricucire questo gap. Ecco perché penso che ad Imola Verstappen avrà di nuovo in mano le carte migliori“, ha detto Nico Rosberg.

“Anche noi che commentiamo da fuori – prosegue il campione iridato del 2016 ai microfoni di Sky Deutschland -, siamo emozionati per questa sfida, non si sa davvero chi possa conquistare il primo posto. Forse i compagni di squadra, Valtteri Bottas e Sergio Perez, possono ancora dire la loro perché sono molto veloci, il finlandese è talvolta andato in pole position. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo weekend di gara”, conclude l’ex pilota Mercedes.

Il figlio di Keke, ritiratosi dal mondo delle corse a fine 2016, vede dunque Red Bull leggermente favorita ad Imola per il successo con Max Verstappen. Si profila comunque un duello molto tirato a partire dalle qualifiche, in cui anche le “seconde guide” potranno inserirsi nella lotta per la pole position.

Foto: Lapresse