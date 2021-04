Nico Hulkenberg sta affrontando quest’anno la seconda stagione consecutiva senza un sedile in Formula Uno, dopo aver trascorso ben dieci campionati di seguito da titolare (dal 2010 al 2019) tra Williams, Force India, Sauber e Renault. Il pilota tedesco, chiamato nel 2020 da Racing Point per disputare 3 Gran Premi in sostituzione di Sergio Perez e Lance Stroll (entrambi indisponibili), è stato molto vicino a trovare un accordo con Red Bull come compagno di Max Verstappen per il 2021.

“Meglio non guardare la Red Bull, altrimenti mi metto a piangere – dichiara Hulkenberg, ripensando alla trattativa con il team principal Christian Horner – Sono stato in trattativa con la Red Bull per tutta la seconda metà dello scorso anno. Poi c’è stato il periodo in cui Perez ha iniziato a fare davvero bene, e con quella vittoria di Checo in Bahrain il mio sogno è finito“.

“Adesso sono il test driver per Aston Martin, mentre invece la mole di lavoro per Mercedes è piccola, consisterà in qualche appuntamento – prosegue il teutonico a Ziggo Sport – Vivo ancora per le corse, mi mancano. Voglio essere di nuovo alla guida per molti anni. E se non si aprono opportunità in Formula 1, devo decidere cosa fare”. Il 33enne non ha quindi abbandonato definitivamente l’obiettivo di tornare a gareggiare nel circus, con la consapevolezza di dover cominciare a guardarsi anche attorno in modo da non perdere troppe stagioni fuori dai circuiti.

Foto: Lapresse