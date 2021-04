F1, McLaren vende la Paragon per 170 milioni di sterline

La scelta è dovuta ai problemi economici del brand inglese che negli ultimi anni ha saputo crescere nel motorsport e non solo. I fondi guadagnati verranno investiti in nuovi progetti, una fase importante per il futuro.

La notizia odierna era stata anticipata da Zak Brown, attuale CEO di McLaren: “Perché tutti questi soldi, i nostri, sono investiti in una struttura? Non siamo una società immobiliare. Siamo una squadra corse e una società automobilistica. Penso che la maggior parte delle aziende in questo mondo non possieda delle strutture simili.

Foto: LaPresse