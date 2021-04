Max Vestappen non sente la pressione alla vigilia del Gran Premio di Imola, secondo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese della Red Bull ha espresso il suo parere ai microfoni di Autosport in vista della prima delle due competizioni che si terranno in Italia.

L’autore della pole-position nel GP del Bahrain è chiamato a confermarsi nel GP dell’Emilia Romagna, sulla pista di Imola, in cui ha tutte le carte in regola per salire sul gradino più alto del podio. Il #33 del gruppo, ritirato nell’evento 2020 per un problema ad una gomma nel primo settore del tracciato, sfida il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) dopo uno spettacolare duello in quel di Manama.

Ai microfoni di ‘Autosport’ l’alfiere della Red Bull ha affermato: “Una volta che ti trovi in ​​questa posizione tutto diventa molto più facile. Certo, c’è pressione per vincere un campionato visto che stai combattendo contro altri grandi piloti. Penso che sia una situazione molto migliore in cui trovarsi”.

Verstappen arriva in Italia con la consapevolezza di aver davanti una stagione lunghissima in cui tutto può succedere. In conclusione l’alfiere della Red Bull evidenzia la necessità di essere costanti se si vuole vincere il campionato contro la Mercedes: “In questo momento non è necessario vincere ogni singola battaglia o gara. I conti si faranno alla fine”.

Foto: La Presse