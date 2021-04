Parlare di fortuna può sembrare riduttivo, ma ci può stare nell’analisi della prestazione di Lewis Hamilton a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021 di F1. In una gara molto rocambolesca nella quale l’arrivo della pioggia ha creato non pochi problemi ai piloti per il livello di aderenza assai scarso sulla pista, Lewis in piena lotta per la vittoria con Max Verstappen è incappato in un grave errore e alla fine della fiera non ha pagato.

L’inglese, infatti, nel doppiaggio della Williams di George Russell alla Tosa durante il giro 31 ha tentato il sorpasso sull’asfalto bagnato ed è finito lungo nella via di fuga: il sette volte iridato nel tentativo di ripartire ha urtato le barriere con l’ala, prima di decidere di tornare in pista con una retromarcia alquanto discutibile per riprendere l’asfalto e tornare ai box per sostituire il musetto danneggiato.

Poco dopo il brutto incidente alla staccata del Tamburello tra Russell e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas ha costretto la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa, rimettendo di fatto in gioco Lewis che poi, con il proprio pacchetto a disposizione, ha potuto sdoppiarsi nella procedura della ripartenza dietro la Safety Car e sfruttare il mezzo a sua disposizione.

Dopo l’episodio controverso del Bahrain, con Max Verstappen (vincitore quest’oggi) costretto a cedergli nuovamente la posizione dopo aver completato il sorpasso, anche sul circuito del Santerno le cose sono girate a favore di LH44 e alla fine della fiera si ritrova in testa al campionato con un punto di margine nei confronti di Max (44 vs 43), grazie al giro veloce della gara dell’Enzo e Dino Ferrari.

Hamilton, pilota tanto bravo quanto fortunato? Sì, dirla in questa maniera non è una forzatura.

Foto: LaPresse