Lewis Hamilton chiude al secondo posto il Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2021, ma sa perfettamente come oggi questo risultato sia stato più frutto del caso piuttosto che di quanto messo in mostra in pista. Il clamoroso errore commesso alla Tosa poteva costargli caro, invece l’inglese ha avuto modo di ricostruire la sua gara fino a centrare un secondo posto davvero di platino alle spalle di Max Verstappen.

“Ce l’ho messa tutta nel finale, ma sinceramente non mi sarei aspettato di risalire fino al secondo posto – ammette un sorridente Lewis Hamilton nel corso delle interviste post-gara -. Quando ho visto la bandiera rossa ho tirato un sospiro di sollievo e ho capito che non tutto era perduto. Nelle fasi finali ho recuperato tante posizioni fino a giungere al secondo posto. Ho anche messo a segno il giro più veloce della gara, per cui ho limitato i danni e, anzi, rimango ancora in vetta alla classifica generale”.

Una gara che si è vissuta alla partenza e nell’incidente alla Tosa nel caso dell’inglese: “Al via ho provato a tenere duro più possibile su Max Verstappen, ma non ci sono riuscito. Quando sono andato a sbattere è stato davvero un brutto errore. Non ne faccio spesso, ma stavolta è colpa mia. Mi sono fatto ingolosire troppo nei doppiaggi e non ho pensato ai rischi. Peccato, non mi capitava da tanto tempo di fare un passo falso simile”.

Foto: LaPresse