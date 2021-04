Non c’è da stupirsi quando a parlare è Jacques Villeneuve. Il campione del mondo di F1 del 1997, come quando gareggiava, è sempre incisivo nelle proprie esternazioni e non poteva mancare la sua idea “graffiante” su uno degli episodi più discussi dell’ultimo GP di Imola, 2° round del Mondiale 2021 del Circus delle quattro-ruote.

Il riferimento è al crash tra il finlandese Valtteri Bottas e il britannico George Russell alla frenata del Tamburello: una dinamica pericolosa in cui le due monoposto sono venute a contatto, con la Mercedes del finnico che violentemente ha impattato contro le barriere, senza avere nel caso del pilota alcun danno.

Ebbene, dopo le reciproche accuse, Russell si è scusato con Bottas, forse anche perché “stimolato” da Toto Wolff, considerando le dichiarazioni del Team Principal della Mercedes e il destino di George che dovrebbe vederlo al volante della monoposto di Brackley dall’anno prossimo. Secondo Villeneuve, però, il pilota della Williams non ha responsabilità, ritenendo che le colpe siano di Valtteri, reo di essersi spostato leggermente a destra e di aver causato l’incidente.

“Non ho capito perché Toto Wolff ha accusato così chiaramente Russell. Dalle immagini si vede che Bottas si sia spostato verso destra anche se non di molto, e in condizioni di pista così difficile non avrebbe dovuto farlo“, le parole di Jacques. Ricordiamo infatti che la gara sul circuito del Santerno era stata condizionata dall’arrivo della pioggia, rendendo l’asfalto infido.

“L’incidente certifica quanto il finlandese sia in uno stato particolare e le cose credo peggioreranno perché essenzialmente va piano. Se fosse stato più veloce, non si sarebbe trovato nella condizione di battagliare con Russell“, la chiosa del canadese (fonte: Insider.com).

Foto: LaPresse