F1 in tv, orari GP Imola 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola tutto è pronto per il secondo atto del Mondiale F1 2021. Dopo le emozioni della prova in notturna in Bahrain, i protagonisti della massima formula sono pronti per il secondo dei 23 impegni previsti da qui a dicembre.

Lewis Hamilton (Mercedes), a segno a novembre in Emilia Romagna, arriva in Italia da leader della classifica generale dopo una bellissima lotta con Max Verstappen nel deserto di Manama. L’olandese della Red Bull è pronto a sfidare il pluricampione inglese, pronto a consolidare il comando della graduatoria piloti.

Ferrari insegue il podio con lo spagnolo Carlos Sainz ed il monegasco Charles Leclerc. I due alfieri della compagine di Maranello cercano di impensierire sul circuito di casa le McLaren, leggermente superiori alle Rosse nella prima uscita stagionale.

Il GP di Imola sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky). Come sempre, SkyGO e NowTV sono a disposizione per tutti gli appassionati con il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00

PROGRAMMA GP IMOLA F1

Domenica 18 aprile

Gara – 15.00

DOVE SEGUIRE IL GP IMOLA F1

Diretta TV su Sky Sport (canale 208) ed in chiaro su TV8 (canale 8 de digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta Live su OA Sport

Foto: Lapresse