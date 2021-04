F1, il GP Gran Bretagna 2021 ospiterà la prima qualifica sprint della storia. Weekend di gara rivoluzionato a Silverstone

Mancava ormai solo l’ufficialità e quest’oggi è arrivata la conferma definitiva: Silverstone ospiterà le prime qualifiche sprint della storia della Formula 1. Una notizia che era nell’aria da diversi mesi e che è divenuta realtà pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale (da parte del circus) dell’introduzione di questo nuovo format in occasione di tre weekend di gara del campionato 2021.

Tramite i propri canali ufficiali, la direzione del circuito britannico ha confermato che, per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, andrà per la prima volta in scena la nuova qualifica sprint. Si tratta di una gara da 100 chilometri che assegnerà punti ai primi tre classificati determinando la griglia di partenza per la corsa tradizionale della domenica, in cui verrà utilizzato il sistema di punteggio attuale.

Rivoluzionato di fatto l’intero fine settimana di gara (si correrà a Silverstone dal 16 al 18 luglio), con soli 60 minuti di prove libere prima dello svolgimento della qualifica al venerdì. Sabato mattina ci sarà spazio per altri 60 minuti di libere, in attesa della qualifica sprint (per il GP di Gran Bretagna dovrebbero essere 16 giri) e della gara domenicale, che rimane comunque l’evento clou del weekend.

Foto: Lapresse