F1, GP Portogallo 2021: inseriti tre track limits. Limiti di pista in curva 1, 4 e 15

Novità importanti in vista del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Portimao. Gli organizzatori hanno infatti inserito ben tre track limits, ovvero i limiti della pista da non superare nel corso del fine settimana in terra lusitana.

Sono stati disegnati dei cordoli bianchi e rossi all’uscita di curva 1 e curva 4: verrà cancellato il tempo ottenuto sul giro a chi li supererà durante prove libere e qualifiche. Diversa disposizione per quanto riguarda la curva 15, che ha un’ampia via di fuga e dove non c’è il cordolo bianco-rosso.

Il direttore di gara Michael Masi ha puntualizzato che “un pilota avrà superato i track limits se nessuna parte della vettura è in contatto con la pista“. Nel caso in cui la violazione avvenisse alla curva 15, sarà cancellato anche il giro successivo per via dell’accelerazione in più che può dare lo sfruttamento di una parte maggiore di asfalto.

Ricordiamo che alla terza violazione dei track limits, in qualsiasi delle tre curve, sarà esposta una bandiera bianca e nera. In caso di altre violazioni verrà comminata una penalità.

Foto: Lapresse