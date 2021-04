F1, GP Imola 2021: numeri, statistiche e curiosità. Le 8 pole position di Ayrton Senna sono record assoluto per il Circus

La Formula 1 approda in Italia per il secondo Gran Premio della stagione 2021. La decisione di cancellare il Gran Premio di Cina a causa delle restrittive norme in tema di prevenzione del Covid-19, ha spinto Liberty Media a cercare un’alternativa per l’11 aprile. È stata scelta Imola, che quindi ospiterà nuovamente il Gran Premio di Emilia Romagna dopo averlo già fatto nel 2020. Chiaramente, l’autodromo romagnolo vanta grande tradizione, essendo stato una presenza fissa in calendario tra il 1980 e il 2006. Dunque, andiamo ad analizzare i precedenti storico-statistici, su una pista che, fra pochi giorni, organizzerà la 29ma gara iridata della sua storia.

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 7 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006. Per dare un’idea della superiorità del teutonico, si pensi che nessun altro uomo ha superato la quota delle 3 affermazioni. Dunque, Schumi ha vinto più del doppio delle occasioni rispetto agli inseguitori più vicini!

Schumacher detiene anche il primato di successi consecutivi, essendo stato l’unico in grado di primeggiare per 3 anni di fila (2002, 2003, 2004).

Sono invece due i piloti in attività ad aver già vinto su questo tracciato. Si tratta di Fernando Alonso (2005) e Lewis Hamilton (2020).

Sul fronte delle squadre, le scuderie più vincenti in assoluto sono la Ferrari e la Williams che hanno raccolto 8 affermazioni a testa. La Rossa ha primeggiato sei volte con Michael Schumacher (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006), più una con Didier Pironi (1982) e con Patrick Tambay (1983). Invece il team di Grove ha trionfato in due occasioni con Nigel Mansell (1987, 1992) e Damon Hill (1995, 1996), a cui si sommano i successi di Riccardo Patrese (1990), Alain Prost (1993), Heinz-Harald Frentzen (1997) e Ralf Schumacher (2001). Oltre al Cavallino Rampante e alla squadra fondata da Sir Frank, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (6 volte) e Mercedes (1).

Sono due le affermazioni di piloti italiani a Imola. Quella già citata di Riccardo Patrese (1990) fu preceduta dalla vittoria a tavolino di Elio De Angelis (1985). In quell’occasione il romano arrivò secondo, ma dopo la gara Alain Prost venne squalificato, in quanto la sua vettura fu trovata sottopeso.

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia dominata da Ayrton Senna, capace di ottenere ben 8 partenze al palo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994). Come si può facilmente notare, il brasiliano detiene anche il primato pole consecutive, avendone conquistate 7 di fila!

Per la cronaca, 8 pole position nello stesso GP sono ancora oggi record assoluto per la Formula Uno. Il primato è stato eguagliato nel corso degli anni solo da Michael Schumacher in Giappone e Lewis Hamilton in Australia.

Ci sono due uomini attualmente in attività ad aver già realizzato una pole position a Imola. Curiosamente, sono entrambi finlandesi, poiché si tratta di Kimi Räikkönen (2005) e Valtteri Bottas (2020).

Nessun pilota italiano è mai partito dalla pole position.

Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla McLaren con 9. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position a Imola anche Ferrari (6), Williams (4) e Mercedes (1).

PODI

Sul fronte dei podi, non sorprende che la graduatoria sia dominata da Michael Schumacher, il quale nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 12 volte! Il tedesco ha chiuso primo nel 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006; secondo nel 1993, 1996, 1997, 1998 e 2005, senza mai piazzarsi terzo!

Sono invece cinque i piloti in attività a vantare un podio a Imola:

2 (1-1-0) – ALONSO Fernando

1 (1-0-0) – HAMILTON Lewis

1 (0-1-0) – RÄIKKÖNEN Kimi

1 (0-1-0) – BOTTAS Valtteri

1 (0-0-1) – RICCIARDO Daniel

PILLOLE

– Alain Prost e Michael Schumacher sono gli unici capaci di vincere con due team diversi. Il francese ha primeggiato due volte con la McLaren (1984, 1986) e una con la Williams (1993). Invece il tedesco ha trionfato in una occasione con la Benetton (1994) e in sei con la Ferrari (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006)

– Nelson Piquet può vantarsi di essere l’unico pilota ad aver vinto due Gran Premi diversi in quel di Imola. Il brasiliano si impose nel 1980, quando il Gran Premio d’Italia, primeggiando poi anche nel Gran Premio di San Marino 1981. In linea puramente teorica, potrebbe essere eguagliato da Fernando Alonso.

– Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto in coabitazione dalla Williams e dalla Ferrari. Il team di Grove si è imposto dal 1995 al 1997 (nei primi due casi con Damon Hill, nel terzo con Heinz-Harald Frentzen), mentre la Scuderia di Maranello ha realizzato il suo filotto tra il 2002 e il 2004, sempre con Michael Schumacher.

– In 9 occasioni (32,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 18 occasioni (64,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– In 8 occasioni (28,6%) il vincitore è partito dalla seconda fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto è Nelson Piquet, il quale sia nel 1980 che nel 1981 si impose partendo per 5°. Il brasiliano è dunque il solo uomo in grado di primeggiare a Imola scattando dalla terza fila.

– Michael Schumacher è il solo uomo ad aver realizzato per 5 volte il giro più veloce in gara (1998, 1999, 2003, 2004, 2005).

– In ben 5 occasioni il giro più veloce è stato firmato da un pilota italiano. Riccardo Patrese lo ha fatto nel 1983 (Brabham) e nel 1992 (Williams). Nel mezzo, l’impresa è riuscita anche a Michele Alboreto (1985, Ferrari); Teo Fabi (1987, Benetton) e Alessandro Nannini (1990, Benetton).

