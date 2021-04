F1, GP Imola 2021. Lewis Hamilton tra i due fuochi Red Bull. La Ferrari pronta a lottare

Alle ore 15.00 di quest’oggi, domenica 18 aprile, all’autodromo di Imola prenderà il via il Gran Premio di Emilia Romagna, secondo round del Mondiale di Formula Uno 2021. La gara si annuncia particolarmente incerta, poiché le previsioni meteo affermano che vi è possibilità di pioggia. Le probabilità non sono molto elevate, ma non si può escludere che i semafori si spengano con pista bagnata. L’incognita rappresentata dall’acqua potrebbe sparigliare le carte di una competizione dove Lewis Hamilton partirà dalla pole position e dovrà guardarsi dalle due Red Bull.

Il britannico ieri ha dato l’ennesima dimostrazione di tutta la sua classe, arpionando la miglior performance della qualifica battendo, per una manciata di millesimi, le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. A sorpresa, il messicano è stato capace di superare il più quotato compagno di squadra, guadagnandosi così la prima fila. Cionondimeno, i distacchi fra i primi tre sono risultati minimi e i valori in campo sono fluidi. Desapercido, invece, Valtteri Bottas, che per tutto il weekend ha dato l’impressione di faticare a far funzionare adeguatamente le gomme morbide, compromettendo così la sua performance in qualifica. Il finlandese scatterà solamente dall’ottava casella e si troverà a rincorrere. Dovrà quindi cercare di sfruttare nel miglior modo possibile il fatto di partire con mescola media, almeno se l’asfalto dovesse essere asciutto.

Come Bottas, anche Hamilton e Verstappen monteranno nel primo stint il compound C3, a differenza di Perez che invece avrà gomma morbida. La Red Bull potrebbe quindi avere la possibilità di diversificare la propria strategia, in maniera tale da provare a prendere tra due fuochi il poleman britannico. In tutto questo, esiste una corrente di pensiero secondo la quale cominciare con le soft possa essere un vantaggio. Questa è la teoria di Charles Leclerc, il quale si è guadagnato la quarta casella di partenza, proprio come in Bahrain. La Ferrari è apparsa competitiva, magari non al livello delle W12 e delle RB16B, ma comunque in grado di poter dire la propria per un piazzamento di prestigio. Sappiamo che a Imola sorpassare è sempre molto complicato, dunque un’ottima partenza può essere propedeutica per un risultato di peso.

In ogni caso, più che puntare al podio, che rappresenterebbe un’autentica apoteosi, Leclerc deve guardarsi le spalle. Situazione peraltro già vissuta in Medioriente. Bottas alla lunga dovrebbe risalire la china, ma anche la McLaren di Lando Norris è pericolosissima. Il giovane e talentuoso britannico ha visto cancellato il proprio miglior tempo a causa della violazione dei track limits, sanzione che gli è costata una potenziale terza posizione di partenza. Dunque, per il ventitreenne del Principato si annuncia un GP in cui bisognerà sfoderare le unghie per difendere la quarta piazza. L’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, dovrà invece farsi strada a centro gruppo dopo la mediocre qualifica. Lo spagnolo è stato sorprendente eliminato in Q2 e sarà obbligato a prendere il via dall’11ma casella. Per l’iberico si prospetta una competizione sofferta, durante la quale sarà necessaria una prova d’orgoglio per avvicinare le prime sei posizioni.

Insomma, l’incertezza è massima e le incognite sono molteplici. Il meteo e la Red Bull di Perez, con mescola diversa rispetto alla vettura gemella di Verstappen e alla Mercedes di Hamilton, sono le principali variabili di una gara tutta da vivere. Il Cavallino Rampante cercherà di onorare al massimo l’appuntamento di casa. Il sogno è di salire sul podio, ma affinché questo possa succedere è necessario l’allineamento di una serie di circostanze favorevoli. Più realisticamente, si battaglierà per una posizione subito a ridosso della top-three, nella speranza che possa essere la migliore possibile.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00

Foto: La Presse