F1, GP del Canada verso la cancellazione. Turchia si candida per la sostituzione

Manca soltanto l’ufficialità, ma il GP del Canada 2021 verrà cancellato. La settima tappa del Mondiale F1, in programma a Montreal nel weekend dell’11-13 giugno, non andrà in scena a causa dell’emergenza sanitaria. L’evento sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve salterà dunque per la seconda volta consecutiva. Ad anticiparlo è stato il quotidiano LaPresse, il quale ha svelato che si sta discutendo per un prolungamento dell’accordo tra Liberty Media e il Paese nordamericano per altri due anni oltre la scadenza fissata al 2029.

L’ufficialità dovrebbe arrivare già nel corso di questa settimana, che culminerà col GP del Portogallo (2 maggio sul circuito di Portimao). Dopo la trasferta in terra lusitana sono previsti il GP di Spagna, il GP di Montecarlo, il GP dell’Azerbaijan. L’appuntamento in Canada sarà probabilmente sostituito dal GP di Turchia, ma avremo delle conferme soltanto nelle prossie settimane.

Foto: Lapresse