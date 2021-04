Messo in archivio il bruttissimo incidente di Imola con Valtteri Bottas, per George Russell è tempo di tornare a concentrarsi sul prosieguo della stagione, in questo caso il Gran Premio del Portogallo di Portimao, e sulla sua carriera. Il pilota britannico è entrato nell’ultimo anno di contratto con la Williams, per cui l’attesa per il 2022 si fa davvero notevole.

Quale sarà il futuro del nativo di King’s Lynn è ancora tutto da scrivere, ma il sogno Mercedes (con la quale sfiorò il successo nel Gran Premio di Sakhir) rimane il suo grande obiettivo. Le sue parole riportate da Tuttosport: “So che posso migliorare ma allo stesso tempo penso di aver dimostrato quello che posso fare lo scorso anno. Ho avuto una grande opportunità in Bahrain lo scorso anno, ma se avessi guidato un’intera stagione in macchina, avrei potuto fare molto di più”.

Il pilota classe 1998, ad ogni modo, spiega quali sono a suo parere i piloti di riferimento in vista del prossimo futuro. “Max Verstappen e Charles Leclerc sono i due piloti migliori di questa generazione, saranno al vertice della Formula 1 per i prossimi dieci anni. Sono in due delle tre migliori squadre al momento e noi tre avremo una feroce rivalità in futuro. Non vedo l’ora di affrontare quella sfida. Che si tratti di un combattimento con auto diverse o come compagni di squadra”.

George Russell chiude, provando ad analizzare la sua situazione, inserendosi nello stesso discorso di Verstappen e Leclerc: “Sono convinto di essere a un livello in cui sono in grado di vincere le gare in Formula 1, ma non credo ancora di essere al top. Ho molta strada da fare, c’è ancora molto potenziale inespresso”.

Foto: Lapresse