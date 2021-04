Fernando Alonso esprime la propria opinione nel corso della conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, terza prova del Mondiale F1 2021. L’asturiano approda per la prima volta tra i sali e scendi dell’Algarve, circuito in cui non ha mai girato con la massima formula.

L’ex pilota della Ferrari si prepara per il terzo round del campionato dopo aver raccolto il primo punto del 2021 in occasione del GP dell’Emilia Romagna due settimane fa. L’alfiere dell’Alpine è pronto per continuare il proprio lavoro dopo due anni di assenza dal ‘Circus’. Il due volte campione di Formula 1 Fernando Alonso è stato molto critico dopo l’evento in Italia: “Ero troppo lento. Ci vorrà un po’ per tornare al 100% di velocità. È difficile dire dove mi trovo in termini di percentuali. La macchina andava bene, il bilanciamento del veicolo era ok e dopo ogni giro ero davvero abbastanza soddisfatto. Non riuscivo ad andare forte. Devo capire meglio i limiti della monoposto”.

Nel suo commento il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha continuato affermando: “Ci ​​vuole tempo per trovare il limite in te stesso e in macchina. Devo sistemare alcuni dettagli a bordo e migliorare la sensazione di guida e per lo stile di guida. Prima o poi sarà tutto risolto in un paio di gare. Altri piloti nel gruppo hanno cambiato team durante l’inverno, io ho cambiato categoria. Ma non è una scusa per me. Devo solo lavorare di più per adattarmi a tutto”.

In conclusione il teammate del francese Esteban Ocon ha voluto esprimere un commento sul circuito di Portimao: “Mi piace la pista di questo week-end. Penso che sarà molto divertente con le moderne vetture di Formula 1. La condizione è molto diversa dal 2020 visto che l’asfalto era nuovissimo”.

Foto: LaPresse