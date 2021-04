Sprint Race: il nuovo che avanza in Formula Uno? L’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata odierna (anche se si attendeva solamente nel weekend di Portimao) e ha tolto il velo a questa succosa novità che si svilupperà già nel corso di questa stagione. Il Mondiale di Formula Uno 2021, infatti, vedrà tre Sprint Race che andranno a rivoluzionare il programma solito del fine settimana di gara, rendendo il sabato ancor più vibrante. FIA e Liberty Media cercavano di ufficializzare questa novità ormai da tempo e, dopo un lungo ragionamento, hanno deciso di optare per queste prime tre Sprint Race, per valutare poi in vista del futuro se ampliare o, nel caso, rimuovere, questa scelta.

Che formato avranno le Sprint Race?

Le qualifiche sprint del sabato saranno una gara di oltre 100 chilometri che, quindi, dovrebbe svilupparsi in circa 25-30 minuti. È progettata per offrire lo spettacolo di una corsa breve e veloce, con i piloti che correranno al massimo delle loro possibilità dall’inizio alla fine senza la necessità di rientrare ai box o gestire la vettura.

Come saranno distribuiti i punti?

Verranno assegnati ai primi tre classificati, 3 per il vincitore, 2 al secondo, 1 al terzo. Non ci sarà una cerimonia sul podio, ma il vincitore riceverà un trofeo, presentato in modo simile allo pneumatico che riceve il pole-sitter.

Cosa produrrà la Sprint Race?

L’ordine di arrivo della SR definirà la griglia di partenza per l’evento clou della domenica, il Gran Premio vero e proprio, dove il format tradizionale rimarrà invariato.

Come ci si comporterà in griglia?

Ci sarà una procedura più rapida per le qualifiche Sprint, senza l’inno nazionale e tutte le altre peculiarità del GP della domenica.

Cosa succederà alle qualifiche consuete?

Le qualifiche canoniche con Q1, Q2 e Q3, saranno anticipate al venerdì in occasione delle Sprint Race. Dopo la FP1 (sempre di 60 minuti) le qualifiche prenderanno la scena nel corso del pomeriggio, andando a comporre la griglia di partenza.

Quali gomme saranno utilizzate?

Le SR avranno un regolamento ad hoc, ovvero solo gomme soft a disposizione! A questo punto team e piloti saranno poi liberi di iniziare la gara di domenica con qualsiasi mescola, invece di dover utilizzare la gomma con cui si qualificano nella Q2.

Cosa accadrà alle prove libere?

Nei weekend delle Sprint Race le sessioni di prove libere da tre passeranno a due, sempre della durata di un’ora. La prima al venerdì, mentre la FP2 si disputerà al sabato mattina.

Cosa succederà in caso di pioggia?

Se le FP1 e le qualifiche del venerdì si disputeranno sul bagnato, le scuderie riceveranno un set aggiuntivo di gomme Intermedie, ma dovranno poi restituire un set usato prima delle SR. Se, infine, la Sprint Race sarà sotto la pioggia, le squadre potranno restituire successivamente un treno di gomme Wet o Intermedie, da sostituire con un nuovo set.

In quali Gran Premi si correranno?

Non è ancora stato fissato il calendario ufficiale delle tre gare ma, secondo diverse voci, dovrebbe trattarsi di Silverstone, Monza e Interlagos. In ottica futura, per esempio, è già stato esclusa Montecarlo.

Foto: Lapresse