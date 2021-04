Charles Leclerc e la Ferrari, un legame fino al 2024. Un percorso lungo quello prospettato dall’accordo tra il talentuoso pilota monegasco e la Rossa in F1.

Leclerc è tra i racing driver più apprezzati del Circus e, nonostante dei risultati non super importanti, ha fatto vedere di saperci fare alla guida, pur non disponendo di una monoposto in grado di valorizzarne le qualità per il titolo iridato. L’obiettivo di Charles, chiaramente, è di vincere quel Mondiale che alla Rossa manca dal 2007, quando fu il finlandese Kimi Raikkonen a laurearsi campione in quella pazza gara a Interlagos (Brasile).

Di acqua ne è passata sotto i ponti e le motivazioni per tornare competitivi non mancano. Leclerc non potrà ancora soddisfare le sue voglie nel 2021, tenuto conto di un regolamento che ha limitato di molto le capacità di intervento sulle monoposto e pertanto i problemi della SF1000 non hanno potuto trovare una completa risoluzione nel progetto SF21.

Tuttavia, il target del monegasco è anche quello di onorare il contratto che lo lega alla scuderia di Maranello, non prendendo in considerazione offerte economiche anche più allettanti di altre squadre in questo percorso insieme al Cavallino Rampante: “Cosa direi al mio manager se un’altra squadra mi offrisse il doppio? No. Perché la Ferrari è speciale. I soldi sono importanti, ma io credo nel progetto e voglio andare fino in fondo con la squadra che sognavo fin da bambino. Ci voglio provare e quando ho in mente qualcosa voglio arrivare fino in fondo. Non ci sono offerte che tengano: io sto benissimo qui e voglio raggiungere il traguardo e non me ne andrò fin che non l’avrò fatto”, le sue parole (fonte: il Giornale).

Una dimostrazione d’amore? Vedremo poi se a queste parole saranno seguite dai fatti.

Foto: LaPresse