Carlos Sainz fa il punto della situazione sul suo avvio di stagione e, soprattutto, sul suo primo assaggio di Ferrari. Lo spagnolo, dopo le esperienze tra Toro Rosso, McLaren e Renault, è sbarcato a Maranello con grande voglia di ben figurare e bruciare le tappe nella conoscenza di ambiente e vettura.

Le prime due gare lo hanno visto in crescita. Dopo l’ottavo posto dell’esordio del Gran Premio del Bahrain, infatti, il nativo di Madrid è salito fino al quinto di Imola, chiudendo alle spalle del compagno di scuderia Charles Leclerc. “Un miglioramento che guardo in maniera positiva – spiega al sito ufficiale della F1 – Durante l’inverno mi sono posto come obiettivi crescere e lavorare duramente. Ho trascorso molto tempo in fabbrica a Maranello e sono sempre a stretto contatto con i tecnici. Ad ogni modo sono ancora molto lontano dal Carlos che vorrei, e il team lo sa…”.

Lo spagnolo entra maggiormente nel dettaglio delle sue prestazioni con la nuova monoposto tinta di rosso. “Non sono ancora al massimo livello possibile, ma ho già messo in mostra sprazzi importanti, come nelle qualifiche di Sakhir. A Imola sul bagnato ho messo a segno tempi interessanti e un buon feeling, per cui al momento ho a disposizione dei flash. Devo lavorare per fare in modo che aumentino e, grazie all’esperienza, diventerò più forte”.

Carlos Sainz spiega come il podio non sia così lontano. “Nel Gran Premio dell’Emilia Romagna ho concluso davvero ad una manciata di secondi dal terzo posto, contando che in una uscita nella ghiaia ne ho lasciato circa 10. Questo obiettivo lo sento vicino, devo essere bravo a conquistare una buona posizione nel corso delle qualifiche”.

Il neo-ferrarista, conclude con un auspicio in vista del suo futuro: “Mi occorre mettere assieme un intero weekend, specialmente quando la macchina risponde bene. Ora sotto con il Gran Premio del Portogallo, l’anno scorso l’ho anche condotto per qualche giro, spero che mi porti fortuna”.

