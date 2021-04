Importante cambiamento nell’organigramma in casa Mercedes. A partire dal 1 luglio 2021 James Allison non sarà più direttore tecnico, lasciando la carica a Mike Eliott, per diventare Chief Technical Officer (CTO).

Il commento di Eliott riportato dalla Gazzetta dello Sport: “È stato un grande piacere e privilegio lavorare per James Allison all’inizio della mia carriera alla Renault e negli ultimi quattro anni alla Mercedes: è un fantastico leader e il suo curriculum nello sport parla da solo e sono felice di poterci avvalere della sua esperienza nel suo nuovo ruolo di CTO. Per me, poi, è un’opportunità straordinaria quella di diventare Direttore Tecnico di un team come la Mercedes: ringrazio Toto Wolff e la Casa per avermi dato fiducia. È un privilegio incredibile far parte di questo team”.

Le parole di Allison: “Ho scelto di allontanarmi dal mio ruolo di direttore tecnico, che ho avuto il privilegio di ricoprire per quattro anni e mezzo, per passare il testimone al momento giusto per l’organizzazione e per me stesso. È un grande piacere che il mio posto sia preso da Mike Eliott, un ingegnere eccezionale in un gruppo straordinariamente forte; trarremo vantaggio dalla freschezza che apporterà al ruolo e io spero di poter continuare a dare un utile contributo nel mio ruolo di CTO, concentrandomi sull’aumento delle nostre capacità su tutta la linea e sul supporto di Toto per le principali sfide strategiche che dobbiamo affrontare”.

Arrivano anche le dichiarazioni di Toto Wolff, Team Principal: “Da quando è arrivato in Mercedes nel 2017, James è stato un leader tecnico eccezionale e ha dato un enorme contributo alle nostre prestazioni: unisce enorme passione, determinazione, competenza dettagliata, statura morale e caratteriale. Sapevamo che il suo impiego come direttore tecnico sarebbe giunto al termine quest’anno e sono lieto di aver plasmato questo nuovo ruolo per tenerlo all’interno della nostra famiglia. So che abbiamo ancora molto da costruire insieme, ma l’organizzazione è un organismo dinamico e abbiamo bisogno di adattarci continuamente se vogliamo veramente continuare ad essere competitivi. Sono lieto di annunciare Mike nel suo nuovo ruolo di direttore tecnico: lavorerà insieme a un eccezionale gruppo di grande esperienza, nella migliore posizione possibile per la prossima era di questo sport”.

Foto: Lapresse