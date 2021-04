Una serata peggiore non poteva esserci per la Roma. Sfortuna, errori e un crollo verticale: i giallorossi salutano praticamente già oggi l’Europa League, nonostante sia solo l’andata delle semifinali. Serviva un’impresa ad Old Trafford, ma il Manchester United ha dimostrato di essere nettamente superiore: per i Red Devils un nettissimo 6-2 ed un piede e mezzo già verso la finale.

Primo tempo pieno di colpi di scena e di eventi. Dopo un paio di minuti si ferma Veretout che viene sostituito, successivamente va in vantaggio lo United con la rete, al 9′, di Bruno Fernandes. La Roma non ci sta e pareggia: il cross di Karsdorp è bloccato da Pogba con il braccio in area, Lorenzo Pellegrini è freddo e sigla l’1-1. Altri due cambi obbligati per Fonseca: escono per infortunio anche Spinazzola e Pau Lopez, ma arriva il clamoroso vantaggio. Pellegrini mette al centro per Edin Dzeko che da due passi non sbaglia e trova il 2-1.

Terminati gli slot per i cambi per la Roma, terminata anche la benzina. Salgono in cattedra invece i Red Devils, che dominano in lungo e in largo. Al 48′ Edinson Cavani trova il pareggio, poi replica al 64′, con il momentaneo 3-2 e si guadagna anche il rigore (fallo di Smalling) che Bruno Fernandes realizza al 71′. Al 75′ mette la sua firma sul match, di testa, anche Paul Pogba che arrotonda il risultato. Spazio anche per il giovanissimo Mason Greenwood che entra e timbra il cartellino per il 6-2 finale.

Foto: Lapresse