Equitazione, Campionati Italiani salto ostacoli 2021: chi succederà a Piergiorgio Bucci?

I Campionati Italiani Assoluti 2021 per quanto concerne il salto ostacoli dell’equitazione si svolgeranno negli impianti del Circolo Ippico “Le Siepi” di Cervia da domani, giovedì 29 aprile, a domenica 2 maggio, e metteranno in palio i primi pass per gli azzurri per lo CSIO di Roma Piazza di Siena, che si terrà dal 26 al 30 maggio 2021.

Spostata da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio, invece, la gara della categoria delle Sei Barriere, anche in questo caso qualificante per la medesima prova in programma a Piazza di Siena. Contemporaneamente a queste gare si terrà anche il Campionato Italiano Interforze. La prima giornata, quella di domani, giovedì 29 aprile, dopo lo spostamento della gara della categoria delle Sei Barriere, non prevede gare ufficiali.

Il Campionato Italiano Assoluto verrà invece assegnato dopo due prove: si partirà venerdì 30 aprile con una gara a tempo tabella C, mentre sabato 1 maggio si chiuderà con una gara a due percorsi sulla falsariga della Coppa delle Nazioni. Si qualificheranno per Piazza di Siena i primi tre binomi classificati nel Campionato Italiano Assoluto: il vincitore avrà diritto di accedere (previa qualifica, se prevista) al Gran Premio dello CSIO, mentre il secondo e terzo classificato saranno inseriti o nella lista dei cavalieri con possibilità di accesso al Gran Premio o in quella dei cavalieri che parteciperanno allo CSIO.

A difendere il titolo sarà Piergiorgio Bucci, in ottimo stato di forma vista la recente vittoria a Gorla, ma saranno della partita anche Giacomo Bassi, Francesca Ciriesi, Andrea Messersì, Paolo Paini e Cristian Pitzianti. Prenderanno parte non solo al Campionato Italiano Assoluto, ma anche al Campionato Italiano Interforze Massimo Grossato, Giacomo Casadei e Filippo Bologni (Carabinieri), Simone Coata e Roberto Cristofoletti (Esercito), Giulia Martinengo Marquet, Emilio Bicocchi e Luca Marziani (Aeronautica Militare), Vincenzo Chimirri, Federico Ciriesi, Luca Coata e Michael Cristofoletti (Fiamme Oro).

Foto: Claudio Bosco LPS