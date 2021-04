La Ineos Grenadiers ha smentito la voce riguardo alla possibile assenza di Egan Bernal al Giro d’Italia 2021. Tutto era nato ieri sera, quando Beppe Conti aveva rivelato alla trasmissione RadioCorsa su RaiSport che il corridore colombiano soffrirebbe ancora di mal di schiena e dunque salterebbe la Corsa Rosa e il Tour de France per prepararsi alla Vuelta di Spagna.

La formazione britannica ha invece assicurato che il vincitore della Grande Boucle 2019 si presenterà regolarmente sabato 8 maggio a Torino, dove scatterà la corsa a tappe del Bel Paese. Va ricordato che il sudamericano non corre dalla Tirreno-Adriatico, conclusa in quarta posizione, e che ha rinunciato al Tour of the Alps. Al momento si sta allenando in altura ad Andorra, proprio in vista del Giro d’Italia.

Il 24enne è atteso dal debutto nell’evento nostrano, a cui tiene moltissimo visto che ciclistamente è cresciuto in Italia. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, anche perché mancano soltanto due settimane alla partenza…

Foto: Lapresse