Curling, Mondiali 2021: Canada-Scozia 3-5. Nono end decisivo per determinare il terzo team in semifinale

La Scozia è la terza semifinalista dei Mondiali 2021 di curling: la compagine britannica (il pass ottenuto per le Olimpiadi va alla Gran Bretagna), batte nel primo play-off il Canada padrone di casa per 5-3, vendicando così la sconfitta patita nella prima sessione del round robin quando i nordamericani si imposero per 9-6.

Le due formazioni avevano chiuso la prima fase appaiate con nove vittorie e quattro sconfitte, ma il Canada era risultato quarto per la vittoria nello scontro diretto. Ora la Scozia in semifinale incontrerà la Svezia nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero superare la Svizzera nell’altro play-off, in caso contrario affronterà la RCF.

Match molto equilibrato tra Canada e Scozia: i padroni di casa, col vantaggio dell’ultima stone nel primo end, dopo due riprese nulle, hanno marcato il primo punto della contesa. Anche la Scozia ha tenuto il martello dopo una ripresa nulla, trovando l’1-1 a metà partita.

Nella seconda parte di gara, sfruttando il martello, il Canada torna in vantaggio sul 2-1 dopo il sesto end, ma la Scozia sigla 2 punti nel settimo, ed i padroni di casa riescono soltanto ad impattare sul 3-3 al termine dell’ottava ripresa. Il nono end porta altri due punti alla Scozia, che nella decima ripresa controlla e porta a casa il biglietto per le semifinali.

Foto: WCF