Le voci di mercato nel mondo del ciclismo vanno di pari passo con le gare. Siamo nel mese di aprile, dedicato alle grandi classiche con il Giro delle Fiandre che farà da apripista a queste bellissime corse di un giorno, ma ci sono squadre che, oltre a capire come possono trionfare in questi appuntamenti avendo l’etichetta di co-favoriti, devono pensare anche a come muoversi per il prossimo anno. Parliamo della Deceuninck-Quick Step, che rischia seriamente di perdere Joao Almeida nel 2022.

Il ciclista portoghese si è ben distinto lo scorso anno al Giro d’Italia, vestendo la maglia rosa dalla terza alla diciassettesima tappa; in questo 2021 sta continuando a dimostrarsi come uno dei migliori del gruppo, grazie ai buoni piazzamenti ottenuti tra UAE Tour, Tirreno-Adriatico ed il Giro di Catalogna. Per la squadra belga però il rischio di perderlo il prossimo anno è concreto.

Il suo team manager Patrick Lefevre, intervistato dal quotidiano portoghese O’Jogo, ha difatti ammesso che il lusitano possa andar via nel 2022: “Dubito che Almeida firmi il rinnovo con noi. Ci stiamo lavorando, ma penso che sceglierà di andare altrove. Ad ogni modo, non sono troppo preoccupato. Il nostro obiettivo è vincere un Grande Giro con Remco Evenepoel. Almeida sarebbe il suo primo luogotenente, anche se chiaramente potrebbe diventare anche lui un capitano”.

Parole che lasciano intendere come il confermare Almeida non sia probabilmente il piano principale della Deceuninck-Quick Step: la squadra belga sta infatti pensando a blindare in primis Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel, anche loro con molti estimatori in giro per il mondo. Lefevre sarebbe dunque pronto a perdere il 22enne portoghese, su cui hanno messo gli occhi la Bora-Hansgrohe; una squadra che probabilmente, a dispetto della Deceuninck, metterebbe Almeida al centro del progetto, rendendolo il suo uomo per puntare alla vittoria nei grandi giri.

Foto: LaPresse