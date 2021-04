Ciclismo, Giro delle Fiandre: Anversa e Bruges saranno le città di partenza delle prossime sei edizioni

In occasione della 105ma edizione del Giro delle Fiandre andata in scena nella giornata di ieri, gli organizzatori della corsa, precisamente di Flanders Classics, hanno annunciato che le città di Anversa e Bruges saranno il luogo di partenza della Regina delle Classiche per le prossime sei edizioni della corsa.

Queste sono state le dichiarazioni del CEO di Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel prima dell’inizio della 105esima edizione del Fiandre vinta da Kasper Asgreen: “Siamo molto felici di annunciare questa notizia. Nel 2022, 2024 e 2026 partiremo da Anversa, proprio come negli ultimi cinque anni. Nel 2023, 2025 e 2027, il gruppo prenderà il via della corsa da Bruges, il luogo in cui la Ronde è stata accolta calorosamente in passato per molti anni”.

Non solo i dirigenti delle Flanders Classics, ma anche i sindaci di Bruges Dirk De Fauw, e di Anversa Bart De Wever, sono particolarmente soddisfatti di questo nuovo accordo. Quindi il prossimo anno il gruppo partirà da Anversa per la sesta volta consecutiva, e tornerà nel cuore dell’altra città d’arte fiamminga, Bruges, nel 2023.

Il sindaco di Bruges, presente sul podio della partenza accanto al suo collega di Anversa, ha dichiarato: “Abbiamo bei ricordi delle partenze che abbiamo ospitato in passato. Ci è dispiaciuto vedere la Ronde scomparire dalla nostra città cinque anni fa, ma ora siamo felici di vederla ritornare a Bruges, che è una vera città amante del ciclismo”.

Foto: Lapresse