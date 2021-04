Giacomo Nizzolo è uno degli uomini di punta del ciclismo italiano. Il Campione Europeo in carica sta preparando il Giro d’Italia ed oggi sarà al via della Scheldeprijs. Queste le sue parole in un’intervista al Corriere dello Sport: “Proverò ad essere della contesa al momento decisivo. Queste gare di un giorno vanno sempre interpretate. Tutti confidano in una volata finale, ma in squadra abbiamo tante punte”.

Sul suo attuale stato di forma: “Sto molto bene e gara dopo gara avverto la mia crescita. A inizio stagione pensavo di essere indietro, per esempio alla Parigi-Nizza avevo sensazioni tutt’altro che buone anche a causa di alcuni problemi al ginocchio. Ho superato anche quelli”.

Nizzolo non andrà in altura dopo la Scheldeprijs: “No dopo la Scheldeprijs tornerò in Italia, ma per restare a bassa quota. Quel tipo di allenamento non fa per me, non l’ho mai sperimentato e di certo non vorrei cambiare abitudini proprio adesso. Il primo maggio dovevo correre il GP di Francoforte, ma è stato spostato. Non so se prima del Giro sarò in gara altrove”.

Una stagione che lo ha visto chiudere al secondo posto alla Gand-Wevelgem: “Le gare sono queste, inutile recriminarci su. In quell’occasione il belga non so se fosse il più veloce, ma sicuramente il più forte. Durante tutto il giorno ha avuto una facilità di pedalata impressionante, non l’ho mai visto in difficoltà. Per me è il migliore dei big”.

Il corridore della Qhubeka-Assos ha parlato anche del Tour de France: “Ci sarò, con l’obiettivo di cogliere altri successi pesanti”

Il futuro con la maglia azzurra, tra Europei e Mondiali: “Non voglio scegliere con largo anticipo. La rassegna continentale di Trento ha un percorso piuttosto esigente, non sarà una passeggiata e per giocarmela dovrei mantenere una condizione eccellente. Anche il Mondiale in Belgio mi fa gola, non partirei di certo battuto”.

