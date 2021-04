Nuovo appuntamento con il grande ciclismo di Bike2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite del nostro Gian Luca Giardini è Davide Martinelli, ciclista professionista per il Team Astana.

Davide, reduce da un infortunio alla schiena, è pronto a tornare in strada: “Fortunatamente non era nulla di grave – commenta – ho ripreso a pedalare da una settimana circa, ho ripreso quasi a pieno regime. Quando sei nel clima delle corse è dura abbandonare , soprattutto quando sei a ridosso di gare importanti. Prevedo il mio rientro per il 27 aprile, in occasione del Romandia, che si svolgerà sino al 2 maggio 2021″.

Per quanto riguarda le gare, Davide ne apprezza una in particolare, la Parigi Roubaix, rinviata ad ottobre a causa della pandemia. Un rinvio che, al netto del suo infortunio, calza a pennello: “Nella sfortuna c’è stata la fortuna, diciamo che facevo il tifo per uno spostamento ad ottobre visto il mio infortunio. E’ brutto da dire, ma anche noi atleti abbiamo obiettivi. E avere la possibilità di correrla ad ottobre è un vantaggio perchè posso prepararla al meglio”.

Davide ricorda anche il suo percorso nel mondo del ciclismo: “Ho iniziato molto giovane, ho fatto quattro anni da dilettante, sono fiero e orgoglioso di averli fatti, mi sono tolto delle soddisfazioni e rifarei tutto da capo. I quattro anni in Quick Step sono stati all’università: è un top team e lo dimostra ancora oggi perchè è una squadra forte. Non ho rimpianti e sono felice della strada che ho fatto fino ad ora”.

Una cosa che, però, gli manca fortemente, è la vittoria: “Quando sei in un grande team sei in contatto coi campioni. Puoi ‘rubare’ da loro e loro con piacere ti aiutano perchè sono i tuoi compagni di squadra. Il primo anno, vincere, è stato molto emozionante. Anche la vittoria al Giro di Polonia è stata inaspettata quanto emozionante. Poi, però, su di me le aspettative sono aumentate. Sono stato affiancato a corridori molto forti e non è stato facile ripetersi. Non sono riuscito più a vincere, e questo mi manca”.

Questo e molto altro, nella video intervista che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A DAVIDE MARTINELLI

Foto: ufficio stampa Astana-Premier Tech