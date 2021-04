Con la Liegi-Bastogne-Liegi che si è tenuta domenica ed è stata vinta da Tadej Pogacar, si è a tutti gli effetti chiusa la stagione delle classiche di primavera. Dalla Strade Bianche in poi, in questo 2021, abbiamo potuto godere di un grande spettacolo dati i numeri fatti da campioni del rango di Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Mathieu van der Poel, Wout Van Aert, Tom Pidcock e Julian Alaphilippe.

Il leggendario Adrie van der Poel, fuoriclasse del ciclismo anni ’80 e papà di Mathieu van der Poel, ha tracciato un bilancio della primavera in un’intervista rilasciata a Wielerflits e ha indicato i corridori che, per lui, sono stati i migliori durante questa prima parte di stagione. Queste le parole di van der Poel: “Guardando esclusivamente ai risultati, credo che i migliori corridori di questa primavera siano stati Tadej Pogacar e Wout Van Aert. A loro due, però, aggiungerei anche il nome di Tom Pidcock, che ha sempre corso all’attacco e ha sfornato ottime prestazioni nelle grandi classiche benché questo fosse il suo primo anno da professionista. Vedo uno scalino sotto a questi, invece, Kasper Asgreen, il quale si è espresso ad altissimi livelli solo in tre gare“.

Adrie Van der Poel, inoltre, ha parlato anche della grande pressione che hanno addosso i corridori: “Roglic e Pogacar, fino ad ora, hanno fatto venti giorni di gara. Mathieu e Van Aert quattordici. Non puoi stancarti gareggiando così poco, il problema, per questi ragazzi, è che rischiano di venire consumati dalla pressione. Quando vincono una gara, vengono subito etichettati come i favoriti per quella successiva. Per loro sarà importante prendersi dei periodi di riposo, ove staccare anche dal punto di vista mentale, per avere una carriera lunga“.

