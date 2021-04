Canoa velocità, Europei 2021: annullata la rassegna di Duisburg prevista ad inizio giugno

Sono stati cancellati gli Europei senior di canoa velocità e paracanoa in programma a Duisburg, in Germania, dal 2 al 6 giugno: le autorità locali non hanno dato il consenso all’organizzazione dell’evento a causa della situazione sanitaria nella città e nell’intera Germania.

In una nota della Federazione europea si legge: “Gli organizzatori locali dei Campionati Europei di canoa velocità e paracanoa 2021, nonché la Federazione tedesca di canoa, hanno fatto tutto il possibile per organizzare i Campionati Europei senior di quest’anno ed accogliere i migliori sprinter d’Europa in uno dei luoghi più noti per la canoa velocità, ma purtroppo tutti gli sforzi non sono stati sufficienti. La Città di Duisburg li ha informati che non potevano rilasciare un permesso per l’organizzazione di un evento di tale portata considerando l’attuale situazione sanitaria e le normative, sia nella città di Duisburg che in Germania“.

Thomas Konietzko, presidente della Federazione tedesca di canoa ha dichiarato: “Insieme agli organizzatori locali abbiamo fatto del nostro meglio per organizzare i Campionati Europei di canoa velocità e paracanoa 2021, una rassegna per i migliori sprinter. Abbiamo investito tempo e denaro per accogliere i nostri amici in Germania quest’anno dopo due anni senza i Campionati Europei di canoa velocità. Sfortunatamente, il Covid ha sconvolto tutti i piani e ha reso impossibile ospitare i Campionati Europei di canoa velocità. La Federazione tedesca di canoa e il Duisburg Regatta Team chiedono la vostra comprensione per questa decisione difficile ma necessaria in questo momento“.

Termina così il comunicato della Federazione europea: “European Canoe Association desidera ringraziare gli organizzatori per i loro sforzi nel cercare di organizzare i Campionati secondo rigidi protocolli per aiutare a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e per le loro trattative con le autorità locali protratte fino all’ultimo momento, e chiede comprensione anche a tutti coloro che sono direttamente coinvolti per questa difficile decisione di cancellare l’evento“.

Foto: comunicato stampa Federcanoa