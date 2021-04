Canoa velocità, a Milano test per gli azzurri in vista dei primi appuntamenti internazionali

Si sono disputati a Milano i primi test valutativi per gli azzurri della canoa velocità, utili per la direzione tecnica per definire la composizione della Nazionale in vista dei primi appuntamenti internazionali. Domani, intanto, si disputeranno i Campionati Italiani di fondo, sulla distanza dei 5000 metri.

Nei 200 metri nel K1 maschile Manfredi Rizza vince in 34.71, battendo Andrea Domenico Di Liberto, secondo in 34.84, e Flavio Spurio, terzo in 34.86. Successo nel K1 femminile per Francesca Genzo in 41.14, precedendo Irene Bellan, seconda col crono di 41.63, e Susanna Cicali, terza in 42.10. Nel C1 femminile affermazione di Claudia Fabiola Benvegnù in 53.08, poi Jessica Schiff e Marta Zanotti.

Sulla distanza dei 500 metri nel K1 maschile la spunta Samuele Burgo in 1’38.89, superando Alessandro Gnecchi, secondo in 1’39.26, ed Andrea Schera, terzo in 1’39.97. Nel K1 femminile vince Agata Fantini in 1’53.84, poi Irene Bellan in 1’55.49 e Susanna Cicali in 1’56.07. Nel C1 maschile Nicolae Craciun in 1’49.76 batte Carlo Tacchini, secondo in 1’50.61, e Mattia Alfonsi, terzo in 1’50.88. Nel C1 femminile vince ancora Claudia Fabiola Benvegnù in 2’20.39, sempre davanti a Jessica Schiff.

Sui 1000 metri nel K1 maschile vince Samuele Burgo in 3’29.63, superando Andrea Schera, secondo, e Luca Beccaro, terzo in 3’31.45. Nel C1 maschile riscatto di Carlo Tacchini, che vince in 3’50.97 e batte Sergiu Craciun, secondo in 3’51.78, e Daniele Santini, terzo in 3’53.11.

Foto: Comunicato stampa Federcanoa