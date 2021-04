Canoa slalom, ad Ivrea vincono Horn e De Gennaro. Bene Raffaello Ivaldi nella canadese

Ad Ivrea, sul canale che ad inizio maggio ospiterà gli Europei senior di canoa slalom, manifestazione che varrà come ultima occasione di qualifica olimpica, con un solo posto in palio in ciascuna quattro specialità olimpiche, si è tenuta oggi una gara internazionale. Domani, al termine della seconda giornata di gare il DT Daniele Molmenti diramerà l’elenco dei convocati per gli Europei e per le prime due tappe di Coppa del Mondo di Praga (in Rep. Ceca) e Markleeberg (in Germania), in programma a giugno.

La prova odierna prendeva in considerazione il migliore dei due tempi di ciascun atleta in gara: nel K1 senior maschile vince Giovanni De Gennaro (CS Carabinieri) con il tempo di 83.19, fatto segnare nella seconda manche. Secondo a 1.20 il ceco Vit Prindis, terzo Zeno Ivaldi (GS Marina Militare) con il tempo di 84.94. Quarto posto assoluto per Jakob Weger in 85.62.

Nel C1 senior maschile doppietta slovacca con la vittoria di Alexander Slafkovsky in 89.81 davanti al connazionale Matej Benus, secondo a 0.04 con 89.85. Terzo Raffaello Ivaldi (GS Marina Militare), il migliore degli italiani, che, secondo quanto scritto dalla Federazione citando i criteri selettivi odierni, stacca il pass per gli Europei. Quinto posto per Roberto Colazingari (CS Carabinieri), undicesimo per Flavio Micozzi (CC Subiaco).

Nel K1 senior femminile vince Stefanie Horn (GS Marina Militare) in 93.73, precedendo l’austriaca Corinna Kuhnle, seconda in 94.42, mentre è terza la ceca Veronika Vojtova in 97.19. Nel C1 senior femminile doppietta ceca con la vittoria di Tereza Fiserova in 102.16 davanti alla connazionale Gabriela Satkova, seconda a 2.26, mentre è terza Elena Borghi (CS Carabinieri) con il crono di 108.44. Quarta Marta Bertoncelli (CS Carabinieri) in 108.94.

Nella categoria junior le gare di questo fine settimana valgono come selezione per i Mondiali in programma a Lubiana (in Slovenia) ad inizio luglio. Nel C1 junior maschile doppietta ceca con Martin Kratochvil primo in 94.08 davanti al connazionale Adam Kral, secondo in 101.14, mentre è terzo Martino Barzon (CC Verona) in 103.52. Nel C1 junior femminile successo di Elena Micozzi (CC Subiaco) in 112.01 davanti alle sorelle ceche Tereza e Klara Kneblova, rispettivamente seconda in 115.62 e terza in 119.08.

Nel K1 junior femminile doppietta ceca, ancora con Tereza e Klara Kneblova, questa volta rispettivamente prima e seconda, mentre è terza l’elvetica Zoè Frey, con Lucia Pistoni (Ivrea CC) quarta e migliore delle azzurrine. Nel K1 junior maschile primo il ceco Martin Rudorfer in 91.61, davanti a Matteo Pistoni (CC Ivrea), secondo in 92.01, ed a Gabriele Grimandi (CC Bologna), terzo in 92.71.

Foto: comunicato stampa Federcanoa