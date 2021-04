Comincia ufficialmente oggi il lungo conto alla rovescia in vista della prossima edizione del Sei Nazioni di rugby maschile, che scatterà sabato 5 febbraio 2022 con le sfide Irlanda-Galles e Scozia-Inghilterra. Per l’esordio degli azzurri bisognerà invece attendere un giorno in più, con la sfida in trasferta contro la Francia prevista per domenica 6 febbraio.

Alla luce del calendario pubblicato oggi, l’Italia proseguirà il suo cammino la settimana successiva nel primo impegno casalingo contro l’Inghilterra. Terzo turno sempre domenicale per la formazione tricolore, di scena a Dublino con l’Irlanda, mentre le ultime due sfide si svolgeranno in casa contro la Scozia ed in trasferta con i campioni in carica del Galles.

Il torneo si chiuderà domenica 19 marzo 2022 con le ultime tre partite della manifestazione, in cui si deciderà presumibilmente la squadra vincitrice della competizione. Di seguito il calendario completo del Sei Nazioni 2022 di rugby:

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY 2022

PRIMA GIORNATA

5 febbraio

Irlanda-Galles

Scozia-Inghilterra

6 febbraio

Francia-Italia

SECONDA GIORNATA

12 febbraio

Galles-Scozia

Francia-Irlanda

13 febbraio

Italia-Inghilterra

TERZA GIORNATA

26 febbraio

Scozia-Francia

Inghilterra-Galles

27 febbraio

Irlanda-Italia

QUARTA GIORNATA

11 marzo

Galles-Francia

12 marzo

Italia-Scozia

Inghilterra-Irlanda

QUINTA GIORNATA

19 marzo

Galles-Italia

Irlanda-Scozia

Francia-Inghilterra

Foto: Lapresse